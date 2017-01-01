وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان علم النفس

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019- 2020 (الدور الأول).جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع موجهي عموم المادة ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان، لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة، وفي ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس، في تقدير العينة العشوائية.وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس، البالغ عددها 11 ألفا و102 طالبا، وأسفرت عن نجاح 10542 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95%.وأشار الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إلى حصول 3368 طالبا وطالبة (بنسبة 31.95% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضًلا عن حصول 669 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2434 طالبا وطالبة (بنسبة 23.09% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1729 طالبا وطالبة (بنسبة 16.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.