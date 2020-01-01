مصطفى بكري: الشعب المصري لن ينسى عبد الناصر

وجه الإعلامي مصطفى بكري التحية للضباط الأحرار الذين واجهوا الظلم، وضحوا بأرواحهم فداءً للوطن بمناسبة احتفال مصر اليوم بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو.وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن مصر العظيمة تستحق منا الكثير، فمصر طردت المستعمر وغيرت الواقع بفضل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.وتابع: «نعيش ذكرى غالية فى هذه الأيام تعيد أمجاد هذا التاريخ العظيم الذي سيعيش في الذاكرة والقلب.. مصر تتصدى لمؤامرات غادرة وتقف حائط صد للدفاع عن الأمن القومي».وأردف: «أريد أن أقول لكل مواطن مصرى ان الشعب المصري العظيم لم ولن ينسى الزعيم جمال عبد الناصر لانه القائد الذي ضحى من أجل شعبه، وانحاز للجماهير ودافع عن الأمة وقدم هو وزملاؤه الكثير».واختتم مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه تم التآمر عليهم من القوى الظلامية التى تتآمر علينا الآن، متابعًا: «نحن نستلهم من هذا الحدث روح النضال والكفاح».