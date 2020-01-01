مدير الصحة العالمية يرفض اتهام واشنطن ببيع نفسه للصين

رفض تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، اتهام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، له بأن الصين اشترته، وأنه تستر على تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي ظهر أولا في الصين.وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على إدانته اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، مشيرا إلى أنها غير صحيحة ولا أساس لها.وأكد تيدروس أدهانوم، أن تصريحات بومبيو بشأنه وبشأن المنظمة الدولية "خاطئة وغير مقبولة".يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من منظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بالتستر على وجود فيروس كورونا الذي بدأ في الصين، فيما رفضت بكين وكذلك المنظمة هذه الاتهامات.