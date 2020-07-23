ديما قندلفت تمارس التمارين الرياضية (فيديو)

نشرت الفنانة السورية ديما قندلفت، فيديو خلال ممارستها للتمارين الرياضية داخل الجيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".وظهرت ديما قندلفت، في الفيديو وهي تحمل فتاة وتؤدي بها التمارين الرياضية، وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا بعمل رياضة كل يوم.. بس بعد الحجر تحمّست زيادة"، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي وصفتها بـ "الوحش".من ناحية أخرى، تشارك ديما قندلفت، في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة الرد"، مع الفنان السوري تيم حسن، والفنانة منى واصف، وعبدو شاهين، وعدد من النجوم الشباب.