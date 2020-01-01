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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المصريين الأحرار» بالإسكندرية يكثف نشاطه لتمكين المرأة وتعليم الحرف

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:43 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
إسلام نصير
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واصلت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية، زيارات المناطق الشعبية والنجوع للتوعية وتمكين المرأة وتدريبها على الحرف تيسيرا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف النائب طارق السيد أمين المحافظة، والدكتورة إيناس صبحي امينة المرأة للجمهورية، ومتابعة الدكتورة سلوى عبد القادر أمينة المرأة بالإسكندرية.

حيث نظمت أمانة المرأة بالدخلية فاعلية "الست المصرية _صحة مصر" للكشف المبكر على سرطان الثدى بمنطقة الـ٢١ برعاية أمانة المرأة بالمحافظة، في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباشرها خالد العزومي مشرف قطاع غرب الإسكندرية، والدكتورة نورهان فاروق أمينة المرأة بقطاع غرب.

حاضر في الفاعلية احلام الجندى مثقفة صحية من الإدارة الصحية لبرج العرب، بحضور امل الجندى أمينة بالدخيلة، خلف شعيب أمين الدائرة.

كما نظمت أمانة المرأة بدائرة الرمل أول فاعلية تمكين للمرأة اقتصاديا وتعليم صناعة الصابون تشجيعا لإنشاء مشروعات صغيرة، وذلك لتخفيف الأعباء عنهن ودعم المرأة، وبحضور حنان علوان أمينة المرأة بالدائرة وياسر ابوزيد امين الرمل.

ومن ناحية أخرى؛ قامت أمانة المرأة بمحرم بك بطرق الأبواب للتوعية بأهمية التمكين الاقتصادى وأولها تكافل وكرامة بحضور شرين سعد امينة المرأة بالدائرة، وحمدى أحمد أمين.

كما بدأت أمانة المرأة بدائرة الرمل أول فعاليات التمكين الاقتصادى للمرأة بتعليم السيدات صناعة الصابون وتشجيعهم على عمل مشروع صغير يساعدها على أعباء الحياه بحضور حنان علوان امينة المرأة بالرمل واللواء ياسر أبو زيد أمين الدائرة.

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