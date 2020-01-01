شردي: الرئيس السيسي يعطي الحقوق لأصحابها

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في ذكرى ثورة 23 يوليو، مميز وكافي وشامل لأكثر من جانب، مؤكدًا أن السيسي يختلف عن أي رئيس يلقي خطابات مطولة ومكررة لا تقدم الجديد.وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي رجل يعطي الحقوق لأصحابها، وذلك من خلال ذكره للرئيس الراحل محمد نجيب وإشادته بدوره في الثورة.واستكمل: "السيسي رئيس يعلم جيدًا ما يواجهه الشباب من تحديات، واعترافه بأن هذا الشباب يواجه تحديات لأول مرة يعاني منها أحد، دليل على أنه شخص قائد ويعلم ما يعيشه شعبه".