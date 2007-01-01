جامعة سوهاج تكشف تفاصيل الحكم بحبس وعزل رئيسها

أصدرت جامعة سوهاج، بيان بشأن ما أثير على إثر صدور حكم محكمة الجنح ضد رئيس جامعة سوهاج، بالحبس سنة والعزل من الوظيفة مع الإيقاف.وقالت الجامعة في بيانها: "تابعنا ما تم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن موضوع الحكم الصادر ضد رئيس الجامعة، وكنا نود عدم التعليق ولكن لما تم ملاحظته من لغط، وعدم الدقة في طريقة التناول أصدر المركز الإعلامي للجامعة بيان مختصر يوضح كافة ملابسات الموضوع حرصا منه على الشفافية".وتابع: أولا تؤكد الجامعة على احترام كافة أحكام القضاء والالتزام بعدم التعقيب عليها.ثانيا: صدر قرار من محافظة سوهاج بتخصيص قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة بالقرار رقم 503 لسنة 2007، لجامعة سوهاج لبناء مدينة جامعية عليها وبعض المنشآت الخدمية الأخرى.ثالثا: أصدرت المحافظة والجهات المعنية رخصة لقطعة الأرض المشار إليها، وبناء عليه اتخذت الجامعة الإجراءات اللازمة والشروع فى بناء الأرض لرفع العبء عن كاهل العديد من الأسر وزيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية وبذل أقصى جهد لتوفير سبل الراحة لهم ما ينعكس على جودة التعليم الجامعي.رابعا: جرى طرح مناقصة لإقامة المدينة الجامعية على مساحة الأرض المخصصة لإنشاء المدينة الجامعية.خامسا: فى غضون عام 2019 صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التخصيص الصادر من محافظة سوهاج للجامعة وهو حكم واجب النفاذ من ناحية ومن ناحية أخرى جرى الطعن عليه من الجامعة وهيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا وننتظر إيقاف تنفيذه في وقت قريب من دائرة فحص الطعون.سادسا: أقام المدعى الذى صدر له الحكم المشار إليه جنحة عدم تنفيذ الحكم القضائي أمام محكمة جنح قسم ثان سوهاج ضد رئيس الجامعة، ولم يٌمثل فيه بشخصه ولم يحضر عنه محامى موكل منه وصدر الحكم بالحبس والعزل من الوظيفة وهو حكم أول درجة ومشمول بإيقاف التنفيذ بصفة مؤقتة.سابعا: جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على الحكم الصادر ضد رئيس الجامعة على النحو الذى رسمه القانون في هذا الشأن.