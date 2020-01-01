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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه الإسكندرية: تجهيز المحطات والروافع استعدادًا لعيد الأضحى

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:37 م
شركة مياه الشرب بالإسكندرية
شركة مياه الشرب بالإسكندرية
هبه عويضه
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أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولات تفقدية ضمن برنامج زياراته الميدانية المخطط لها على مدار الأسبوع القادم، للتأكد من كفاءة حالة الروافع والمحطات على الطبيعة بمدينة برج العرب تأهبا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس السيد ريان، المستشار الفني للشركة، المهندسة مريم خميس، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع غرب، المهندس مجدي الماحي، مدير عام شبكات برج العرب والساحل، والمهندس وليد خضر، مدير عام السلامة والصحة المهنية، وكمال عبدالمجيد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

وبدأ رئيس شركة مياه الشرب، بالمرور على رافع برج العرب الساحلي لتفقد أعمال الإحلال والتجديد القائمة لتحسين مستوى الضغوط، وتقديم خدمة أفضل لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى متابعة حالة العنبر الجديد برافع جهاز مدينة برج العرب الجديدة وموقف تشغيل وحدة التحلية بنظام ال RO وهي تعمل على تنقية المياه على مراحل لفصل المياه عن الأملاح والمعادن الزائدة، كما تابع أعمال إحلال وتجديد خط "١٢" بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه بشارع المشير.

وأوضح «جابر» أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أي شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة، وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالي مما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة.

وأكد رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ، وتجهيز الخط الساخن (١٢٥) لتلقي جميع الشكاوى، فضلًا عن تجهيز جميع المعدات وتنكات المياه تحسبا لأي أمر طارئ.

كما نوه على ضرورة ترشيد استهلاك المياه ونحن على مشارف قدوم عيد الأضحى المبارك، موصيًا ربات البيوت وأصحاب المجازر بتقنين إهدار كميات كبيرة من المياه أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو ذبح الأضاحي.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم المرور على محطات وروافع شرق ووسط وجنوب الإسكندرية، مشددا على قيادات الشركة بضرورة استثمار الوقت وأيضا جميع الطاقات البشرية الكامنة بجميع القطاعات لتخطي التحديات الراهنة.

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