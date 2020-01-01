رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحرية المصري» يهنئ السيسي بالذكرى الـ68 لثورة يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:35 م
السيسي
السيسي
إسلام نصير
طباعة
هنأ المجلس الرئاسي بحزب الحرية المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها ثورة انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال حزب الحرية المصري إن ذكرى الاحتفال بثورة يوليو وفي غضون أيام قليلة احتفلنا بذكرى ثورة 30 يونيو الذي انحازت فيه القوات المسلحة لإرادة الشعب المصرى وعزل محمد مرسي، والقضاء على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا دليل على العقيدة الراسخة للقوات المسلحة المصرية وهو الدفاع عن حقوق ومقدرات الشعب المصرى وحمايته والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، فى الوقت الذى تواجه فيه مصر تحديات خارجية من دول غاشمة تريد زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية.

أضاف الحزب أنه يقف بقوة خلف القيادة السياسية الحكيمة ويؤكد على كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو الذي طالب فيه الشعب المصرى بالوقوف يدا واحدة لعبور الأزمات:" لعلكم تدركون ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعًا على قلب رجل واحد واثقين في قدرتهم على عبور الأزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مستقر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتزعمها «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

الإعلان عن أول إصابة في النادي الأهلي بكورونا

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا

دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا

دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
المزيد

الثقافة

خلف الميرى: 23 يوليو ثورة ملهمة تحثنا على تأملها بكل جوانبها

غدًا.. حفل «أعلام المصطفى» للإنشاد الديني في طلعت حرب الثقافي

«ليلتكم سعيدة» سابع عروض «اضحك - فكر - اعرف» الليلة

محمد القصبي يكتب: ما عدتُ عاشقًا لعبد الناصر.. فقط محب