«الحرية المصري» يهنئ السيسي بالذكرى الـ68 لثورة يوليو

هنأ المجلس الرئاسي بحزب الحرية المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها ثورة انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.وقال حزب الحرية المصري إن ذكرى الاحتفال بثورة يوليو وفي غضون أيام قليلة احتفلنا بذكرى ثورة 30 يونيو الذي انحازت فيه القوات المسلحة لإرادة الشعب المصرى وعزل محمد مرسي، والقضاء على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا دليل على العقيدة الراسخة للقوات المسلحة المصرية وهو الدفاع عن حقوق ومقدرات الشعب المصرى وحمايته والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، فى الوقت الذى تواجه فيه مصر تحديات خارجية من دول غاشمة تريد زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية.أضاف الحزب أنه يقف بقوة خلف القيادة السياسية الحكيمة ويؤكد على كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو الذي طالب فيه الشعب المصرى بالوقوف يدا واحدة لعبور الأزمات:" لعلكم تدركون ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعًا على قلب رجل واحد واثقين في قدرتهم على عبور الأزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مستقر".