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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
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علم مصر يزين برج خليفة احتفالا بذكرى ثورة يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:33 م
علم مصر يزين برج
علم مصر يزين برج خليفة
سناء إسماعيل
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بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، أضاء برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة بلون علم مصر؛ لمشاركتها في الاحتفال باليوم الوطني المصري.

ثورة 23 يوليو هي تحرك عسكري قاده ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952 وعرف في البداية باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 في يناير 1953.

وأذيع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات وأجبرت الحركة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.

وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة محمد نجيب كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.

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