ترسانة الإسكندرية: الفرقاطة البحرية الثالثة تنضم للأسطول هذا العام

تحدث اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، عن الترسانة البحرية بالإسكندرية التي تعتبر قلعة صناعة السفن في مصر، متناولًا تاريخها والتطورات التي تمت بها خلال هذه الفترة.وقال "فتحي"، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن الشركة أصبحت تمتلك 3 فرقاطات بحرية يتم ضمها للأسطول البحري المصري.وأشار، إلى أن الفرقاطة الثالثة يتم ضمها للأسطول بشكل نهائي خلال هذا العام، مؤكدًا أن هذا أول إنتاج حربي منذ عصر محمد علي، لكنه إنتاج حربي بيد مصرية خالصة.وأوضح، أن الترسانة أطلق عليها سد عالي الشمال، وذلك من خلال إنتاجها لسفن الدعم للقوات المسلحة، فضلًا عن السفن التجارية التي أنتجتها.