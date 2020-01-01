رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بينهم سامية جمال.. أبرز نجوم كازينو «بديعة مصابني»

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:23 م
سامية جمال
سامية جمال
محمد مجدي
طباعة
تحل اليوم الذكرى الـ 47 لرحيل الفنانة السورية اللبنانية بديعة مصابني، والتي كانت سببا في شهرة عدد كبير من نجوم الفن العربي، بفضل الكازينو الذي أنشأته في فترة العشرينيات من القرن الماضي.

اشتهرت مصابني في مصر كراقصة، وأسست فرقة خاصة بها للرقص والتمثيل المسرحي بعنوان "فرقة بديعة مصابني" التي تخرج منها معظم الفنانين الكبار في ذلك الوقت.

وأسست مصابني الكازينو في ميدان الأوبرا عام 1929 ويعتبر بمثابة أكاديمية للفنون، حيث احتوى على الأدباء والفنانين الذي اتخذوه مقرا لندواتهم ولقاءاتهم، وكان من ضمنهم الأديب نجيب محفوظ الذي كان يقيم ندوة أسبوعية فيه.

وغنى في مسرح الكازينو كبار المطربين في بداياتهم ورقصت عليه سامية جمال وتحية كاريوكا وحورية محمد.

وتخرج من كازينو بديعة مصابني، كبار نجوم الفن أمثال بشارة واكم، محمد فوزي، سامية جمال، فريد الأطرش، إسماعيل ياسين، تحية كاريوكا، زينات صدقي، هاجر حمدي، حورية محمد، بالاضافة إلى ببا عز الدين، محمد الكحلاوي، محمد عبد المطلب، حكمت فهمي وغيرهم.

وظلت بديعة مصابني تتزعم المسرح الاستعراضي نحو 30 عاما، استطاعت خلالها أن تجمع ثروة طائلة، وتعتبر بديعة فنانة عرفت العز، وإن كان البعض يتهما بأنها امرأة كانت تفتح صالة للرقص والمجون، ولكنها كانت تعاني من 3 عُقد وهم أنها تعرضت للتحرش حين كان عمرها 7 أعوام، والثانية أنها وهي طفلة كانت تعاني الفقر الشديد مع أمها السورية وأبيها اللبناني، أما العقدة الثالثة فهي الخلل العائلي الذي عاشته عندما توفي والدها وهي في سن صغيرة.

موضوعات متعلقة

الإعلان عن أول إصابة في النادي الأهلي بكورونا

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا

دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا

دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
المزيد

الثقافة

خلف الميرى: 23 يوليو ثورة ملهمة تحثنا على تأملها بكل جوانبها

غدًا.. حفل «أعلام المصطفى» للإنشاد الديني في طلعت حرب الثقافي

«ليلتكم سعيدة» سابع عروض «اضحك - فكر - اعرف» الليلة

محمد القصبي يكتب: ما عدتُ عاشقًا لعبد الناصر.. فقط محب