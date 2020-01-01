بينهم سامية جمال.. أبرز نجوم كازينو «بديعة مصابني»

تحل اليوم الذكرى الـ 47 لرحيل الفنانة السورية اللبنانية بديعة مصابني، والتي كانت سببا في شهرة عدد كبير من نجوم الفن العربي، بفضل الكازينو الذي أنشأته في فترة العشرينيات من القرن الماضي.اشتهرت مصابني في مصر كراقصة، وأسست فرقة خاصة بها للرقص والتمثيل المسرحي بعنوان "فرقة بديعة مصابني" التي تخرج منها معظم الفنانين الكبار في ذلك الوقت.وأسست مصابني الكازينو في ميدان الأوبرا عام 1929 ويعتبر بمثابة أكاديمية للفنون، حيث احتوى على الأدباء والفنانين الذي اتخذوه مقرا لندواتهم ولقاءاتهم، وكان من ضمنهم الأديب نجيب محفوظ الذي كان يقيم ندوة أسبوعية فيه.وغنى في مسرح الكازينو كبار المطربين في بداياتهم ورقصت عليه سامية جمال وتحية كاريوكا وحورية محمد.وتخرج من كازينو بديعة مصابني، كبار نجوم الفن أمثال بشارة واكم، محمد فوزي، سامية جمال، فريد الأطرش، إسماعيل ياسين، تحية كاريوكا، زينات صدقي، هاجر حمدي، حورية محمد، بالاضافة إلى ببا عز الدين، محمد الكحلاوي، محمد عبد المطلب، حكمت فهمي وغيرهم.وظلت بديعة مصابني تتزعم المسرح الاستعراضي نحو 30 عاما، استطاعت خلالها أن تجمع ثروة طائلة، وتعتبر بديعة فنانة عرفت العز، وإن كان البعض يتهما بأنها امرأة كانت تفتح صالة للرقص والمجون، ولكنها كانت تعاني من 3 عُقد وهم أنها تعرضت للتحرش حين كان عمرها 7 أعوام، والثانية أنها وهي طفلة كانت تعاني الفقر الشديد مع أمها السورية وأبيها اللبناني، أما العقدة الثالثة فهي الخلل العائلي الذي عاشته عندما توفي والدها وهي في سن صغيرة.