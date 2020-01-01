ياسمين عبدالعزيز تبحث عن سيناريو اجتماعى لرمضان

وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن «ياسمين» طلبت من المؤلف عمرو محمود ياسين فكرة لمسلسل اجتماعى، لنجاحها فى هذا اللون خلال الفترة الماضية بطريقة تخطت نجاحها فى اللون الكوميدى، ومن المقرر أن تعقد الفنانة جلسات عمل مع المؤلف للاستقرار على القصة بشكل نهائى.



تراجعت النجمة ياسمين عبدالعزيز عن قرارها بالابتعاد عن الماراثون الرمضانى وقررت خوض تجربة درامية جديدة، على الرغم من انشغالها فى تقديم فيلم جديد يعيدها للسينما.