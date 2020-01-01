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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد انتحار والدهم.. وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ ثلاثة أطفال

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:51 م
ثلاثة أطفال
ثلاثة أطفال
ولاء جمال
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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بأسيوط لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم، وفحص البلاغ الذي رصدته منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتحار أب لتدهور الحالة الصحية لأطفاله الثلاثة، وعدم قدرته على تحمل مصاريف علاجهم؛ حيث إنهم مصابون بمرض وراثي نادر ويعانون من تليف بالكبد ويحتاج كل منهم ثلاثة حقن أسبوعيا تتكلف مبالغ كبيرة.

وأكدت الوزارة، أن أعضاء فريق التدخل السريع بأسيوط ومدير إدارة منفلوط الاجتماعية وفريق إدارة الحالة توجهوا على الفور لمكان تواجد الأطفال وأجروا دراسة حالة لهم ولأسرتهم وتبين ما يلي:-

- الأب توفي نتيجة انتحاره لعدم قدرته على تحمل مصاريف علاج أطفاله وتدهور حالتهم الصحية.

- الأم ربة منزل تتقاضى معاش تأميني 1030 جنيه شهريا عن زوجها، وهو غير كافٍ لتدبير مصاريف علاج أطفالها.

- الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات إلى 11 سنة.

وأشارت إلى أن الوزيرة وجهت الفريق لاتخاذ ما يلي:-
- إدراج الأطفال الثلاثة ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

- توقيع الكشف الطبي وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للأطفال الثلاثة.

- التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخضاع الأطفال الثلاثة لفحص طبي شامل من خلال أطباء مختصين لتحديد حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم وتوفيره على نفقة الدولة.

- صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي للأسرة.

- التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لصرف مواد تموينية وسلع غذائية للأسرة.

- متابعة حالة الأم والأطفال الثلاثة نفسيا واجتماعيا من خلال فريق إدارة الحالة بمنفلوط.

ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة، شكاوى وبلاغات مخالفات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص والأطفال فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي.
فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع

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