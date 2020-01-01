ألمانيا تجري اختبارات كورونا بمطاري برلين الأسبوع المقبل

قال عمدة العاصمة الألمانية برلين، ميشائيل مولر، اليوم، إن المسافرين القادمين إلى مطاري المدينة من دول توصف بأنها «عالية الخطورة» فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد، سيخضعون لفحوص لدى وصولهم بداية من الأسبوع المقبل.وأوضح مولر: «نجري محادثات مع شركات الطيران منذ الأسبوع الماضي، وننسق حاليا بشأن المكان والموعد الذي يمكننا فيه إقامة نقاط فحص للمسافرين العائدين من دول عالية الخطورة إلى مطاري تيجيل وشونفيلد».وأضاف: «هدفنا توفير نقاط فحص لاكتشاف مرض كوفيد19- في بداية الأسبوع المقبل».واتفق وزراء الصحة في الولايات الألمانية، إلى جانب وزير الصحة الاتحادي ينس شبان، من حيث المبدأ على إجراء اختبارات إلزامية للمسافرين القادمين من دول عالية الخطورة، وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف، أمس الأربعاء.