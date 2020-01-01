هنا مصنع «قادر»: 300 ألف كمامة يوميًا.. ونصف مليون خلال أسابيع

مسئولوه: يتيح فرص عمل لـ300 شاب وفتاة.. وتلقينا طلبات تصدير

العاملون: معظمنا طلاب و«اتعلمنا الصنعة» ونتمنى الاستمرار بعد انتهاء «كورونا»

مع تفشى وباء «كورونا»، حضرت الهيئة العربية للتصنيع بقوة فى المشهد، بعدما خصصت جزءًا من إنتاج بعض مصانعها، ومن بينها مصنع «قادر» للصناعات المتطورة، لحل أزمة ارتفاع الطلب على بعض المنتجات والمستلزمات الطبية، على رأسها الكمامات، وذلك فى إطار دورها الوطنى لتوفير احتياجات المواطنين، واستغلال طاقة الشباب الباحثين عن فرص عمل وأداء واجبهم فى ظل الأزمة.«الدستور» زارت مصنع «قادر»، فى جولة ميدانية التقت خلالها المسئولين عن هذا الكيان الضخم، وتجولت بين خطوط الإنتاج للتعرف على منتجاته ودوره فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا». كما التقت عددًا من العاملين الشباب، الذين انضموا مؤخرًا إلى هذا الصرح الكبير، وأسهموا فى توفير الكمامات ومستلزمات التطهير والتعقيم التى ازدادت الحاجة إليها فى الآونة الأخيرة.قال اللواء مهندس أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع «قادر»، إن الصرح الكبير يتخصص بالأساس فى صناعة العربات المدرعة وعربات الإطفاء والإسعاف ونقل الأموال وغيرها، بالإضافة إلى مساهماته فى إنتاج الصوب الزراعية ومستلزماتها، وصناعة البلاستيك، فضلًا عن ضمه خطوطًا للنجارة والأخشاب تسهم فى توفير الأثاث لمبانى «الحى الحكومى» بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأضاف «منظور»: «عقدنا كذلك اتفاقًا مع وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا، لدعم مبادرة (دراجتك صحتك)، وذلك عبر إنتاج الدراجات المطلوبة، واستجبنا لمطلبها بزيادة الكمية المنتجة ٥ أضعاف وتطويرها بما يسمح باستخدامها فى التنقل».وعن إنتاج المصنع لـ«الكمامات» قال رئيس «قادر»: «احتياجات المرحلة فى ظل تفشى وباء كورونا المستجد تطلبت تحويل جزء من خطوط إنتاج المصنع لتوفير الكمامات الطبية، من أجل حماية المواطنين، لذا اشترينا ماكينات التصنيع المتخصصة، وبدأنا إنتاج الكمامات وتوفيرها بسعر مناسب، كما قررنا التوسع فى تصنيع الملابس الطبية خلال الفترة المقبلة».وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لخط الكمامات ارتفعت من ١٠٠ لـ٣٠٠ ألف كمامة يوميًا، مع العمل على زيادتها لتصل إلى ٥٠٠ ألف، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فى إطار سعى المصنع للتصدير، مشيرًا إلى تلقى «طلبات» من السعودية والسودان، وهو ما سيبدأون فى توفيره بعد تدبير الاحتياجات المحلية.بدوره، قال اللواء إسماعيل سويد، مدير مشروع إنتاج الكمامات فى مصنع «قادر» للصناعات المتطورة، إن المصنع بدأ العمل على إنتاج الكمامات ومستلزمات التطهير والتعقيم فور تكليفه بذلك، إثر تفشى وباء «كورونا». وبين أن المصنع ينتج نوعين من الكمامات، أولهما هو «N95» من ٥ طبقات، الذى يصنع لأول مرة فى مصر، وتباع الواحدة بـ٤٠ جنيهًا، ما وفر تكلفة استيراده الكبيرة، خاصة أن المصنع ينتج منه ما بين ٣٠ و٣٥ ألف كمامة يوميًا، أما النوع الثانى فهو الكمامات الجراحية من ٣ طبقات، تتوسطها طبقة طبية تقى من الفيروسات.وأضاف: «الماكينات التى تصنع الكمامات بعضها آلى بالكامل، والآخر يحتاج للعمالة، لذا يعمل بخط إنتاج الكمامات نحو ٣٠٠ شاب وفتاة، نوفر لهم وسائل الانتقال، بعد تدريبهم على الإنتاج، الذى يصل حاليًا إلى ٣٠٠ ألف كمامة يوميًا».وتابع: «المرحلة الحالية أظهرت الحاجة لمزيد من إنتاج المطهرات لتنظيف الأسطح، ما جعل المصنع يزيد من إنتاج هذه المواد السائلة، إلى جانب منظفات الأيدى (هاند جيل)، وغيرها من المواد المستخدمة فى تطهير الأغذية الطازجة والخضروات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى هذا المجال».على ماكينات الإنتاج، تحدثت «الدستور» مع عدد من العاملين بخط إنتاج الكمامات فى مصنع «قادر»، ولاحظت أن معظمهم، وباستثناءات قليلة، من صغار السن وطلاب المدارس الثانوية والفنية والجامعات، وفى نهاية العقد الثانى من العمر أو بدايات الثالث على أقصى تقدير.بداية الحديث كانت مع نورا أحمد، إحدى عاملات المصنع، وهى طالبة تدرس فى كلية التجارة بجامعة عين شمس، وتبلغ من العمر ٢٢ عامًا، التى قالت: «منذ دخولى الجامعة قررت العمل، وعندما علمت أن الهيئة العربية للتصنيع تحتاج شبابًا لخطوط صناعة الكمامات ذهبت إليهم، وبدأت العمل هنا منذ شهرين، وأشعر أننى وسط أصدقائى وأهلى».وأضافت: «تعلمت الصنعة بسرعة، وأعمل هنا من الساعة الـ٨ صباحًا وحتى الـ٧ مساء، لأنى أحاول استغلال الإجازة من الدراسة فى شىء مفيد، بدلًا من الملل والاكتئاب وقضاء الأوقات على مواقع التواصل الاجتماعى».حديث «نورا» لم يختلف كثيرًا عن كلام صديقتها وفاء عبدالكريم، خاصة أنهما جاءتا معًا للعمل بالمصنع، ما أسهم فى قبول الأهل بفكرة عملهما بعد معارضة.وقالت «وفاء»: «أبلغ من العمر ٢٠ عامًا، حاصلة على دبلوم، وأعمل مع نورا فى المصنع منذ شهرين، وتحديدًا فى تركيب مطاط الكمامات (الأستيك)، وأشعر بالاطمئنان لأننى أعمل مع صديقتى، كما أنى أشعر بأن فرصة العمل هنا لا تعوض، وأتمنى أن أكمل عملى فى هذا المصنع بشكل دائم، حتى بعد انتهاء كورونا». وعلى خط تعبئة الكمامات، التقينا بسملة كامل، المسئولة عن التعبئة، وهى تبلغ من العمر ١٦عامًا فقط، وتدرس فى الصف الأول الثانوى، وتعمل فى «قادر» منذ ٤ أسابيع. وقالت «بسملة» إن هدفها من هذا العمل هو تعلم شىء جديد يفيدها فى الحياة، بدلًا من الجلوس فى المنزل دون هدف، مضيفة: «فى البداية ساعدونى على تعلم كل شىء فى الإنتاج، حتى استقررت فى التعبئة، ويتلخص عملى حاليًا فى فرز الكمامات غير الصالحة، وأتمنى الاستمرار فى العمل هنا إلى جانب الدراسة، وأن أصبح مهندسة».حلم العمل فى «قادر» مع دراسة «الهندسة» راود أيضًا فاطمة صابر، التى قررت كسر ملل الإجازة الطويلة من الدراسة بالصف الأول الثانوى، والنزول للعمل فى خط الكمامات بناء على اقتراح صديقتها.وقالت «فاطمة»: «كل صباح نمر من بوابة التعقيم ونتسلم أدوات التعقيم ونتوجه لأماكن العمل، ومنذ اليوم الثانى لى هنا قررت تعلم كل شىء عن إنتاج الكمامات حتى استطعت الوقوف على الماكينة بمفردى».وإلى جانب الفتيات والسيدات، يعمل إبراهيم إبراهيم، البالغ من العمر ٢٢ عامًا، على خط تجميع الكمامات، واكتسب خبرة كبيرة خلال الشهرين اللذين عمل خلالهما فى المصنع.وقال «إبراهيم»: «أتمنى أن أستمر فى العمل داخل المصنع، مع كل المنتجات ومنها الحربية، حتى أشعر بأننى أخدم وطنى، كما أفعل الآن أثناء عملى فى تصنيع الكمامات لمواجهة أزمة كورونا».