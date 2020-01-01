روسيا تبدأ الاستخدام الجماعي للقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس

ذكر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن الاستخدام الجماعي للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس القادم بتطعيم الفئات التي يعتبر أنها في خطر مرتفع.وفي سياق متصل، أعلنت الخدمة الفيدرالية للمراقبة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا أنه تم إجراء أكثر من 26 مليون اختبار لفيروس كورونا في البلاد.وذكرت الخدمة، في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم، أنه تم إجراء ما يصل إلى 296 ألف اختبار للفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه يوجد 267 ألفًا و315 شخصًا قيد الملاحظة الطبية على خلفية الإصابة بفيروس كورونا.