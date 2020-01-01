الأنبا بولا يترأس اجتماعه الأسبوعي بمطرانية طنطا.. غدًا

يترأس الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، مساء غد الجمعة، الاجتماع العام الأسبوعي بمقر المطرانية عبر البث المباشر "أونلاين" دون حضور.كما تبث الإيبارشية أسبوعيًا، حلقة جديدة من برنامج "معا نبني البيت"، والذي يقدمه الأنبا بولا؛ لمناقشة القضايا التي تخص الأسرة المسيحية والمقبلين على الزواج.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.