مستشار بأكاديمية ناصر: السيسي أعطى رسالة ثقة للشباب

أشاد اللواء محمود خلف مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين في كلمته بذكرى 23 يوليو بأن يكونوا على قلب رجل واحد، معقبا: «لما نكون على قلب رجل واحد هنقدر نعمل كل حاجة».وأضاف «خلف» خلال برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء، أن قلب الرجل الواحد هو الذي جعل مصر تتمكن من تحقيق نصر أكتوبر وبناء السد العالي، وهو ما يساعدها على تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.وأوضح أن الرئيس السيسي يراهن على شباب مصر وقدرتهم على تحقيق الإنجازات وحمايتها، معلقا: «الشباب هم المستقبل، والرئيس أعطاهم رسالة ثقة خلال كلمته، أنهم أمل المستقبل».