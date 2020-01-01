«مستقبل وطن»: رسائل السيسي طمأنت قلوب المصريين

أشاد سامح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا أن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة للمصريين في مواجهة التحديات التي وصفها السيسي بتحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث.أضاف الشّيمي، في بيان اليوم، أن الرئيس طلب أن ندرك ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة يتطلب من المصريين أن يكون على قلب رجل واحد.واختتم أمين مستقبل وطن الإسكندرية بأن خطاب الرئيس تضمن العديد من الرسائل القوية والواضحة بأن ضباط الجيش حظوا بتأييد شعبى مكنهم من استرداد الدولة المصرية، مناشدًا الشّعب المصري داخل وخارج مصر بالوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للزعيم السيسي وخلف قواتنا المسلحة والشرطة والوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار مصر.