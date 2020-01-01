موعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال في لبنان

يحيي مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش حفلا غنائيا ضخما، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في أحد الكازينوهات الشهيرة هناك، وذلك يوم 13 من أغسطس المقبل.ويشارك الثنائي في الحفل المطرب اللبناني وديع الشبخ، الذي سيغني في بداية الحفل قبل أن يصعد إلى المسرح عمر كمال وحسن شاكوش، ومن المقرر بدء الحفل في تمام الثامنة مساء.يذكر أنه كان من المقرر إقامة هذا الحفل في شهر مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.