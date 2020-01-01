قرية طحانوب بالقليوبية تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

احتفلت قرية طحانوب بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو، وحرص أهالي القرية التي تضم تمثالا للزعيم في مدخلها على تعليق لافتات للتهنئة بالثورة، كما جرى تشغيل عدد من الأغاني الوطنية وأغاني الثورة عبر "الدي جي" على مدار اليوم.وعلى أنغام "يا جمال يا حبيب الملايين" و"إحنا الشعب" و"إدتنى الثورة خمس فدادين" استرجع أهالي القرية ذكرياتهم مع ثورة 23 يوليو وحبهم الجارف للزعيم جمال عبدالناصر.وتعد طحانوب أول قرية في الوطن العربي تقيم تمثالا للزعيم بالجهود الذاتية عقب رحيله بشهور عرفانا من الأهالي بدور ثورة يوليو والزعيم جمال عبدالناصر الذى قضى على الإقطاع ومنح الفلاحين حقوقهم في الزراعة وتملك الأراضي وأتاح لأبناء الفقراء فرصة التعليم والتوظيف.ويجري تجديد التمثال والحديقة المحيطة به كل عام بمشاركة شباب وأهالي القرية.وتقام احتفاليات وفعاليات ثقافية وشعبية في ذكرى ثورة يوليو وذكرى ميلاد ورحيل الزعيم عبدالناصر، كما أصبح "تمثال الزعيم" في طحانوب من أبرز معالم القرية واشتهرت به على مستوى الجمهورية.