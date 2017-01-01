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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 بـ843 جنيهًا

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:31 م
الذهب
الذهب
وسام عطية
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بارتفاعها في الأسواق العالمية.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات له اليوم: إن أسعار الذهب في مصر واصلت كسر أرقامها القياسية، لترتفع في منتصف التعاملات بنحو 4 جنيهات بالجرام، في ظل ارتفاعها عالميا بنحو 19 دولارا.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد حققت ارتفاعا قدره 14 جنيها في بداية تعاملات اليوم، مع صعودها عالميا بنحو 30 دولارا للأوقية.

وأضاف وصفي، أن عيار 24 سجل نحو 963.40 جنيه، وعيار 21 نحو 843 جنيها، وعيار 18 نحو 722.50 جنيه، موضحا أن سعر جنيه الذهب ارتفع بنحو 32 جنيها، مقارنة بالتعاملات الصباحية ليسجل 6744 جنيها، موضحا أن تلك الأسعار لم تشهدها السوق المحلية على مدار التاريخ.

وأرجع ذلك إلى صعود الأسعار في البورصات العالمية لنحو 1897 دولارا للأوقية، مرجعا ذلك إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر 2018، وزيادة إصابات "كورونا" عالميا، والتوقعات بطرح مزيد من حزم التحفيز النقدي لدعم الاقتصادات بعد أزمة كورونا، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ للتحوط من التضخم.

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