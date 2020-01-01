اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا يهنئ الرئيس بذكرى 23 يوليو

تقدم فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج والممثل لاتحاد الجاليات المصرية ببريطانيا بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.قالت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة، إنه ثورة 23 يوليو ستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر ونموذج لاصطفاف الشعب خلف قيادته السياسية والعسكرية.أضافت أن المشهد الذي يتكرر على مر العصور ويظهر العلاقة الوطيدة بين الشعب المصري وقياداته ومؤسسته العسكرية الذي يؤكد أن أمتنا تعتز بتاريخها وتصنع حاضرها بسواعد أبنائها من أجل تحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.