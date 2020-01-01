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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تشارك في اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:20 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
عبير سليم
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شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، في الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا هيلجا ماريا، الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، وبمشاركة ممثلي من الدول والمنظمات الإقليمية والودولية أعضاء عملية برلين حول ليبيا.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، رئيس وفد الأمانة العامة للجامعة، بحسب بيان صادر عن الجامعة، بأنه جرى خلاله استعراض وتقييم نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية وفي مجال حقوق الإنسان بليبيا، إضافة إلى تشجيع عمل اللجنة العسكرية (٥+٥) للوصول لترتيبات مقبولة بشأن وقف إطلاق النار، وكذلك مناقشة السبل الممكنة لدعم استئناف الحوار السياسي الليبي- الليبي، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد السفير زكي خلال مداخلته في الاجتماع على ثوابت موقف الجامعة العربية من الوضع في ليبيا، وشدّد على أن الأولوية في ظل الوضع الحالي تكون لوقف إطلاق النار، ودعم الشروع بحوار سياسي جاد بين الفرقاء الليبيين، مع ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي بكافة أشكالها.

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