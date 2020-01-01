انتشال جثة طفل غرق في مصرف بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، من انتشال جثة طفل من مصرف تبكين التابع لقرية عيد الرقيب بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد الوالي مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد رشوان مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بغرق طفل في مصرف تبكين بقرية عبدلرقيب مركز غرب النوبارية.انتقل العقيد بهاء الكردي، رئيس الحماية المدنية بغرب النوبارية والنقيب إسلام فوزي معاون المباحث، إلى ماكن الواقعة، وبالفحص تبين غرق "محمد بسيوني محمد" 12 سنة تم انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة مستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة.