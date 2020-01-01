الأرصاد: طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحري

قال محمود شاهين مدير هيئة التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن طقس الغد حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وسيكون لطيف ليلا على معظم الأنحاء.الشبورة المائيةوأضاف مدير هيئة التنبؤات أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وأن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة (36– 24) والإسكندرية (32– 25) وقنا (40- 27) والأقصر (41– 28) وأسوان (41– 29).