16 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجيش الأوكراني

سجَّل الجيش الأوكراني 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الجيش إلى 143 شخصًا.وأفادت الخدمة الصحفية لقيادة القوات الطبية في القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية سجلت 143 حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، مشيرة إلى أنه منذ بداية الجائحة تعافى 551 شخصًا وتوفي خمسة.ووفقًا للبيان، فرضت السلطات الصحية حجرًا على نحو 354 شخصًا (بمن في ذلك أولئك الذين يعزلون أنفسهم)، على أن ينتهي عزل 63 جنديًا في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.وتحث قيادة القوات الطبية للقوات المسلحة الأوكرانية على الالتزام بقواعد الحجر الصحي والنظافة الشخصية.وسجلت أوكرانيا حتى اليوم الخميس 61 ألفًا و851 حالة إصابة مؤكدة مختبريًا بـ(كوفيد-19)، بمن في ذلك ألف و551 حالة وفاة، و34 ألف حالة تعافٍ.