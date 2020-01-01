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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خبير عسكري: ثورة 23 يوليو نجحت في صناعة وبناء الإنسان المصري

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:28 م
اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود
رباب الأهواني
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ثورة 23 يوليو قامت لإقامة ثلاثة أشياء، والقضاء على ثلاثة، حيث قامت للقضاء على الاستعمار، والاقتطاع، وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطني قوي، وحياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية.

وأضاف "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن أهم إنجاز لثورة 23 يوليو أنها نجحت في إعداد وصناعة وبناء الإنسان المصري، وإنجازات هذه الثورة كانت غير عادية، موضحًا أن من ورثوا محمد علي الحكم، أكدوا له أن مصر هبة له ولأسرته ولأبنائه من بعده، والمصريين انهوا هذا الميراث في عام 1952.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن ثورة 1952 كان لها مردود على العالم العربي والإفريقي بأكمله، وكان لها إنجازات ثقافية وسياسية وتعليمية، مشددًا على أن الجيل الذي خطط لحرب أكتوبر هو جيل ثورة 52، وأثر الثورة تجاوز المحيط العربي والإفريقي، مستدلًا على ذلك بحركة عدم الانحياز التي انشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، والرئيس اليوغوسلافي تيتو، مؤكدًا أن الحكم الآن على عبد الناصر، وثورة 1952 بمعايير اليوم ظلم.

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