المكسيك: إصابات كورونا 362 ألفا والوفيات 41 ألفا

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في المكسيك إلى 362 ألفا و274 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 41 ألفا و190 وفاة، بينما تعافى 270 ألفا و147 شخصا حتى الآن.وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 20 أسبوعا.