وزير الأوقاف يناقش مع مديري المديريات ضوابط العودة لصلاة الجمعة

يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا الجمعة، عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات.كمل يلتقي الأحد بجميع مديري المديريات عبر برنامج "زووم" لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.