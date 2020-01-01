ترامب يطمئن هاتفيا على الملك سلمان

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اليوم، اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز متمنيًا له الشفاء العاجل.من جانبه، طمأن ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين معربًا عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر نبيلة.كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق اليوم إجراء الملك سلمان عملية جراحة ناجحة.