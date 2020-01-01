فلوريدا: 173 وفاة و10 آلاف إصابة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية أنها سجلت، اليوم الخميس، ارتفاعا يوميا قياسيا في عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث توفي 173 شخصا.وسجلت ولاية فلوريدا، أيضا، ارتفاع عدد الإصابات بزيادة 10249 حالة إصابة، ليقارب إجمالي الإصابات نحو 390 ألفا، في حين بلغ مجموع الوفيات بالولاية 5632 وفاة.وتشهد ولاية فلوريدا ثالث أكبر تفشٍ لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتسبقها ولايتا كاليفورنيا ونيويورك.