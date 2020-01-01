تعرف على جدول امتحان الدبلوم التجارى 2020



ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــوًا.



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ننشر لكم جدول امتحان الدبلوم التجاري ٢٠٢٠ الثلاث سنوات. ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــوًا.قد يهمك أيضًا.

يبحث كثيرون عنحيث تنطلق الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية غدًا السبت، بأنواعها التجاري والصناعي والزراعي والفندقي الثلاث سنوات والخمس سنوات، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية، يوم السبت، بساعتين.وشدد الوزارة على مديري المديريات ومديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.وأكدت الوزارة على جميع الطلاب بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.ويؤدي الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة موزعين في 2987 لجنة، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 682020 داخل 90 مقر تقدير.