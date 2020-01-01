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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 في مشاجرة بـ«الشوم» في قنا

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:03 م
مشاجرة بـالشوم
مشاجرة بـالشوم
قنا: إسلام البكري
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أصيب 5 أشخاص، عصر اليوم الخميس، في مشاجرة بالعصى، الشوم، في قرية عزبة دنقل، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة: أحمد محمود شحات، 70 عامًا، ومحمود أحمد محمود، وسناء عبدالهادي أحمد خليل، وعزالدين محمد أحمد، ونجله محمد عزالدين محمد أحمد، في مشاجرة بين عائلتين.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية عن وجود خلافات عائلية قديمة بين أطراف المشاجرة التي وقعت في شرق مدينة نجع حمادي، فيما تمكنت قوات الأمن من فرض كردون أمني بين أطراف المشاجرة لمنع وقوع أو تجدد أي اشتباكات أخرى.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام بـ4 سيارات إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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