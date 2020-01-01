بني سويف: قطع الكهرباء عن 5 مناطق صباح السبت المقبل

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف هي (عزبة بلبل، شارع أحمد حجازي، شارع شافعي، شارع صلاح سالم، شارع الشادر)، يوم السبت المقبل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا لعمل صيانة بشبكة الكهرباء.كما يتقدًم القطاع فى بيان له بالاعتذار عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.