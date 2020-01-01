مصرع مسن في حريق بورشة لتصنيع الإسفنج بدمياط

لقي مسن مصرعه إثر اندلاع حريق في محل لتجهيز وبيع "الإسفنج"، بمدينة دمياط، اليوم الخميس، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ، للتعرف على ملابساته وأسبابه.تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرى إخطار قوات الحماية المدنية، وحرر محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف، وإخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.