بعد غرق 4 مواطنين.. رئيس مصيف بلطيم: «متنزلوش الشاطئ نهائيًا»

حذر المهندس محمد إمام رئيس مدينة مصيف بلطيم، من خطورة ارتياد المواطنين للشواطئ والنزول للبحر خصوصا فجرا أو ليلا، مع عدم وجود مسئولي الشواطئ، مما يتسبب في وقوع حوادث غرق.وقال "إمام"، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن إغلاق الشواطئ والكورنيش ما زال مستمرا، موضحا أنه نظرا لإغلاق شاطئ مدينة مصيف بلطيم قد يلجأ البعض للتسلل من على الجبال للدخول للمدينة دون تصريح لعدم وجود أسوار حول المدينة، ويتم التسلل فجرا إلى الشواطئ المفتوحة وهو ما يتسبب في وقوع حوادث غرق، مطالبا بالالتزام بالتعليمات وعدم نزول الشاطىء نهائيا حرصا على سلامة المواطنين وحفاظا على أرواحهم.وشهد مصيف بلطيم 4 حالات غرق مؤخرا، وكان آخرها حادث غرق الشاب "نور كلش" الذي تم العثور على جثمانه على أحد الشواطئ بعد 11 يوما من وجوده في المياه.