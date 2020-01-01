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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
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منوعات

دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:48 م
حبة البركة
حبة البركة
وكالات
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أكدت مجموعة من الخبراء والباحثين في دراسة جديدة، طبقت على مكونات "حبة البركة" (أو الحبة السوداء) الشهيرة بفوائدها، على قدرتها العالية في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وكشف مجموعة من الباحثين والعلماء في تجارب علمية، طبقت في مختبرات الصيدلة الإكلينيكية والسموم التابعة لكلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء في المغرب، احتواء الحبة السوداء على مكون مهم يساعد في علاج مرضى "كوفيد 19".

وحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، أكدت نتائج الأبحاث الأولية على الحبة السوداء أن "الثيموكينون"، وهو من المكونات الرئيسية في الحبة السوداء، له تأثير كبير على مرضى فيروس كورونا المستجد.

وبيّن الباحثون المشرفون على التجارب في المختبر، وهم: يونس كاديل ومحمد محسن وهدى الفيلالي، أن "الثيموكينون" الموجود في الحبة السوداء له مفعول مثبط لفيروس كورونا المستجد.

ونوه الباحثون إلى أن هذا المركب يمكن أن يلعب دورا جوهريا وفعالا في علاج مرضى "كوفيد 19"، أو مساعدا لمعالجة عدوى فيروس سارس، حسب الصحف المغربية.

وحسب وثيقة البحث، فقد ثبت "إلى حد كبير" قدرة المركب المضاد للفيروسات، والتأثيرات الجيدة للثيموكينون المضادة للاضطرابات التنفسية المترافقة مع مرض "كوفيد 19".

وأشارت الدراسة إلى أن مثبطات "البروتياز"، (البروتياز جسم فيروسي مكون لكوفيد 19)، يمكن أن تكون رائدة في العلاج.

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