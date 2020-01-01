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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة استعدادات مجلس الشيوخ بالشرقية

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:45 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 7235 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كلٍ من الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد، واللواء مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية والعميد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريتي التربية والتعليم والشئون الصحية، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ، ومديري إدارات الشؤون المالية والإدارية والإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات – الموارد البشرية - الشؤون القانونية - الأزمات والكوارث - العلاقات العامة - المكتب الفني والمتابعة الميدانية - الوحدات المحلية - اللجان والمؤتمرات - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية، وذلك استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان له، أن اللجنة العليا المُشكلة ستقوم بالإشراف الكامل على عملية الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض سير العملية الانتخابية وتيسير كافة الاحتياجات المطلوبة.

كما قرر المحافظ، تشكيل لجان فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء لمعاونة اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحي وعضوية كلٍ من مأمور (مركز – قسم الشرطة المختص) ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء وسكرتيري المركز ومديري الإدارات التعليمية والصحية والوحدات المحلية والأزمات والكوارث ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكل مركز، لتقوم هذه اللجنة بمعاونة اللجنة العليا في الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وإمدادها بكافة المعلومات اللازمة لسير العملية الانتخابية أولًا بأول.

وقرر المحافظ، تشكيل غرفة عمليات بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وكافة الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجهها وإعداد التقارير اليومية اللازمة للعرض على المحافظ.

كما قرر المحافظ، تكليف إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور والمتابعة لكافة المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها ومساكن المبيت لأعضاء الهيئات القضائية والمشرفين على العملية الانتخابية، مشددا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

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