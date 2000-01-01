دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا

زعم باحثون من جامعة "وست فرجينيا"، أن الرجال الصلعاء أكثر عرضة بنسبة 40٪ لدخول المستشفى عند إصابتهم بفيروس كورونا لكبر سنهم، ما أثار جدلا كبيرا حول عدم وجود أدلة كافية تدعم الادعاء.وفي دراسة جديدة، حلل الباحثون بيانات من 2000 رجل بريطاني من البنك الحيوي البريطاني - مجموعة بيانات ضخمة من 500 ألف شخص، جُمعت على مدى السنوات الـ 14 الماضية.وكشف التحليل أن 15٪ من الرجال الذين ليس لديهم تساقط شعر، شخّصوا بإصابة "كوفيد-19"، بينما شُخّص 17٪ ممن يعانون من تساقط شعر طفيف، بالمرض. أما 18% من الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر المعتدل، شُخّصت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، كما شُخّص 20٪ من أولئك الذين يعانون من تساقط الشعر الشديد، بالمرض.ويسلط الباحثون الضوء على أنه قد يكون هناك العديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك العرق والعمر.