طارق الشناوي: الفن في زمن كورونا ظرف استثنائي غير مطلق

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن عودة الحياة الفنية من حفلات المسارح والحفلات السينمائية المسئولين في القطاع الفني يتمنوا ذلك، ومن المؤكد أن الحياة الطبيعية ستعود لطبيعتها قريبًا جدًا لأنه لا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهى أزمة فيروس كورونا.وأضاف الشناوي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"و المياه علي فضائية "إم بي سي مصر ٢"، أنه سيتم طرح بعض الأفلام الجديدة، لن نراها فى السينما ولكن سنراها فورًا خلال منصة المشاهدة في ذلك الظرف الاستثنائي، منوهًا أنه لا يوجد أى منتج سيضع قواعد عامة للتصوير والعمل فى زمن كورونا.وأشار إلى أن الفن في زمن كورونا ظرف استثنائي غير مطلق الزمن، وسنجد اختلافا فى طرق عرض الأفلام.