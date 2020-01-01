محافظ قنا ينهى خدمة 4 موظفين لارتكابهم مخالفات جسيمة

قرر محافظ قنا أشرف الداودى، إنهاء خدمة 4 موظفين من العاملين بنظام التعاقد واليومية بمشروعات الأمن الغذائي وإحالتهم للتحقيق؛ وذلك لقيامهم بارتكاب مخالفات جسيمة بالعمل.وأكد المحافظ- في بيان اليوم الخميس- أنه لا تهاون مع أي موظف أو مسئول مخطئ في عمله بالجهاز الإداري للمحافظة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله؛ وذلك من أجل الحفاظ على المال العام.