3.97 مليون حالة.. إصابات كورونا ترتفع 1.8% خلال 24 ساعة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 % خلال 24 ساعة اليوم الخميس، لتصل إلى 97. 3 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة جاءت في مستوى متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهو 1.8 %.وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 421 ألفا و286 حالة، بزيادة نسبتها 2.9 % خلال 24 ساعة.وشهدت ولاية آلاسكا زيادة حالات الإصابة بنسبة 4.4% خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2131 حالة.كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 169 حالة وفاة.