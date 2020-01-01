الإعلام العراقي يعلن ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوف

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوف زنة 2 كجم فوق إحدى البنايات بمنطقة (الجادرية) ببغداد.وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تعثر على طائرة مسيرة تحمل مقذوف زنة 2 كجم فوق أحد البنايات بمنطقة الجادرية ببغداد.وأوضحت الخلية أنه تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، وباشرت قواتنا الأمنية في إجراء تحقيق كامل.