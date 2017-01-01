غدًا.. حفل «أعلام المصطفى» للإنشاد الديني في طلعت حرب الثقافي

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء غد الجمعة، حفلا فنيا لفرقة "أعلام المصطفى" للإنشاد الديني، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.يتضمن برنامج الحفل أغنيات: "الصلاة عليك"، "يامن لعلاه بسطت يدي"، "لاجل النبي"، "الليلة عندكم عيد"، "وأنا ضيفك يا رسول الله"، "وإني أحب محمد"، "فاطمة يا فاطمة"، "مشتقالك يا نبينا"، "قسما بنور المصطفى"،"صلوا على خير الأنام"، بالإضافة إلى تكبيرات العيد.يذكر أن فرقة "أعلام المصطفى" تأسست عام 2017، بقيادة المنشد صلاح أحمد، وتضم عددا من المنشدين الشباب من الجنسين، وقدمت العديد من الحفلات في مختلف محافظات الجمهورية.وعادت الحفلات الفنية والثقافية بنسبة حضور 25% من قوة الجمهور، نظرا لانتشار فيروس كورونا.