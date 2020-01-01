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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إليسا تطرح أول أغاني ألبوم «صاحبة رأي» (فيديو)

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:51 م
أغنية صاحبة رأي
أغنية صاحبة رأي
أمير محمد خالد
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طرحت المطربة اللبنانية إليسا أحدث أعمالها الغنائية "صاحبة رأي"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت أغنية "صاحبة رأي" ردود أفعال إيجابية في الدقائق الأولى منذ طرحها «أونلاين»، وتخطى عدد مشاهداتها حوالي 50 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبوطالب وتوزيع هادي شرارة.

يشار إلى أن إليسا نشرت، منذ قليل، البوستر الرسمي لألبومها الذي يتم طرحه كاملا أول أغسطس المقبل على موقع "ديزر"، وتضمن بوستر الألبوم صورة ثمرة الرمان، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن سر ذلك.

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