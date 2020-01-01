«ليلتكم سعيدة» سابع عروض «اضحك - فكر - اعرف» الليلة

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف"، اليوم الخميس، عرض "ليلتكم سعيدة" عن قصة "مغنية الكورس" لأنطون تشيكوف، كتابة وإخراج خالد جلال.ويعقّب على العرض الفنانة سميرة عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.جدير بالذكر أن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف."ليلتكم سعيدة" من بطولة محمد علي، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ملابس هالة الزهدي، ديكور عمرو عبدالله، وكتابة وإخراج خالد جلال.