محمد القصبي يكتب: ما عدتُ عاشقًا لعبد الناصر.. فقط محب

لواء أركان حرب جمال حماد.. هل تتذكرونه؟ أحد الضباط الأحرار.. أحد مؤرخي الثورة.. التقيت به في عاصمة عربية منذ ربع قرن.. بدأ اللقاء بالنسبة لي فرصة لمعرفة تفاصيل ماحدث ليلة 23 يوليو وماقبلها ومابعدها.. خاصة الصراع بين محمد نجيب وعبد الناصر.كان جمال حماد مديرًا لمكتب نجيب ومقربًا للغاية منه.. ألهذا تبدو شهادته "مجروحة".. حيث انحاز في حكيه لنجيب؟! بدءًا سألته عمَن كان حديث الشارع العربي ذاك الوقت (رأفت الهجان).. بطلنا القومي الذي زرعته المخابرات العامة خلية مصرية في الدماغ الإسرائيلي.. جهاز تسجيل في غرف صناعة القرار هناك.. لكنه داهمني. بالتقليل من شأن الهجان.. وأتذكر أنه قال: الفلوس اللي أنفقناها عليه ضيعها هناك على النسوان !!!!شعرت أن منطلقًا شخصيًا وراء كلماته.. ولن أرتوي بحقائق تدعم رؤيتي التي أكابد لتكون موضوعية للثورة..في البدء.. في طفولتي المبكرة عشقته -عبد الناصر- وأنا أراه نجمًا يتألق في سماء باندونج.. سماء العالم مع العظماء.. نهرو.. تيتو.. شواين لاي.. وأنا أراه مناضلًا شرسًا في مواجهة جي موليه وأيدن وأيزنهاور وجون فوستر دالاس وبن جوريون.. وأنا أراه يراهن على خيار العروبة لمواجهة تربص الأتراك والفرس وإسرائيل بالجغرافية العربية.. ومؤامرات الأمريكان لنكون بندقية مصوبة نحو عدوهم الاتحاد السوفييتي زنادها في البيت الأبيض.. وما كان رهان عبد الناصر على العروبة.. بالخيار الصحيح.. بل الأصوب.. هذا ما أثبته نصر أكتوبر.. ويؤكده الآن توحش الفرس والعثمانيين والصهاينة.. حين شحت بلازما العروبة في شرايين قصور الحكم بعواصمنا..في البدء بلغ عشقي له – لعبد الناصر- أفق الجنون وأنا أنطلق.. وجدانًا وعقلًا وبدنًا.. في فناءات وقاعات ومعامل مدرسة الوحدة المجمعة التي أنشأها في قريتي المعصرة بلقاس دقهلية..كانت الوحدة المجمعة مركز إشعاع ثقافي مبهر.. مدرسة ابتدائية نتعلم في فصولها الرحبة.. ونرسم ونعزف ونشدو في قاعاتها الفنية ونمارس الرياضة في ملاعبها المتعددة.. وحين يدق جرس انتهاء اليوم الدراسي الساعة الثانية نأبى ويأبى معلمونا العظام أن نغادر.. بل نبقى لممارسة كافة الأنشطة التي نحب.وما كنا وحدنا المستفيدون.. بل أهالينا أيضًا.. كانت الوحدة المجمعة مزودة بمستوصف.. أتذكر أن من أطبائه الأوائل العظيم مجدي يعقوب.. والذي زار منزلنا الريفي لمعالجة أمي رحمها الله.. كان ثمة قاعة حفلات.. ومن النجوم الذين انتشى أهالي القرية بفنهم الجميل في تلك القاعة المطرب الشعبي الشهير محمد طه.. كانت الوحدة المجمعة مزودة بمركز للإرشاد الزراعي يفد إليه الفلاحون لعلاج حيواناتهم.. ولمناقشة الأخصائيين الزراعيين في مشاكلهم الزراعية.. كانت ثمة مكتبة كبيرة قرأت فيها مبكرًا روائع الأدب العربي والعالمي.. العقاد وطه حسين وأحمد شوقي وتولوستوي وديستويفسكي وهمنجواي.. كانت "الثقافة الجماهيرية" تأتي من حين لآخر لعرض أفلام فاتن حمامة واسماعيل ياسين وفريد شوقي.. و...ما كان هذا فقط سبب عشقي لعبد الناصر.في أحد الصباحات فوجئنا بعشرات العمال يحفرون الشوارع ويودعونها أنابيب المياه العذبة.. امتدت أنابيب المياه إلى منزلنا.. كان هذا عام 1957.. حدث رائع غير مجرى الحياة في قريتي.. أمي.. عماتي.. خالاتي.. كل نساء القرية لن يتسللن بعد ذلك فجرًا إلى الترعة البعيدة والتي نطلق عليها بحرًا وما كانت بحرًا ليملأن "الزلع" بالماء الملوث لنطهو ونشرب منه..!! الماء العذب أصبح يتدفق في بيوتنا.. ومن لم تمكنه ظروفه المادية من مد مواسير المياه إلى منزله.. أنشأت الثورة لهم العديد من محطات المياه العذبة في حارات القرية..كانت قريتي محاصرة بقلعتين لأهم عائلتين إقطاعيتين في مصر.. ومن خلال أفعال بعضهم القميئة أدركنا أهمية ما فعله عبد الناصر للقضاء على الإقطاع.. والارتقاء بأحوال الغلابة.. وقد بدا هذا واضحًا مع ارتفاع المستوى المعيشي للفلاحين في قريتي.. وقلما تجد منزلًا لا تغرد فيه ثومة في الصباحات المبكرة عبر المذياع الخشبي الكبير "ياصباح الخير ياللي معانا"..وحتى مع موار الحزن فالغضب عقب كارثة يونيو لم يشغل تصميم الصعيدي عبد الناصر عن الأخذ بالثأر عن أمر رآه بالغ الأهمية.. أن ينير قريتي.. فخلال صيف 1968 توهجت شوارع القرية وبيوتها بكهرباء السد العالي..لكن عشقي لعبد الناصر بمرور السنين يهدأ.. لم يكن خفوتًا.. بل حالة من النضج في المشاعر التي يكنها مواطن بسيط لزعيمه.. لم يتحول حبي إلى كراهية له ولنظامه لأن أبي تاجر الغلال البسيط انهارت تجارته بسبب نظام التسويق التعاوني والتسعيرة الجبرية.. فرغم معاناتنا إلى حد صعوبة توفير كسرة الخبز.. إلا أنني وأشقائي لم نضمر له سوى الحب.. حتى أبي غادر الدنيا ولاشيء في قلبه تجاه الزعيم سوى الحب..لكنه – فيما يتعلق بي -كان الحب الواعي.. ثمة إنجازات هائلة أتى بها عبد الناصر.. لكن ثمة أخطاء أيضًا هائلة.. تحديدًا كارثة يونيو 67.. وما لم يقل أهمية الديكتاتورية البغيضة..فإن عاد سأمنحه صوتي شريطة ألا يخلد في قصر الرئاسة.. هو بشر.. إن أعطى للوطن خمسة أعوام أو عشرة فعطاؤه..حماسه.. مع تقدم العمر.. سيخفت.. وستتضخم الأنا لديه مع إلحاح جوقة "المطبلاتية" أنه آخر الأنبياء.. وملاحقة الزبانية لكل من يفكر في غير ذلك.. عبد الناصر رغم عشقه لتراب هذا البلد إلا أنه في نهاية الأمر بشر.. ولن يراني إلا بعيون جوقة المطبلاتية.. ربما خائن لأن زبانيته رصدوني ليلًا وأنا أحلم بأنني في لجنة أدلي بصوتي في انتخابات وليس استفتاء.. لاختيار رئيس للجمهورية.. لأساق وقدماي تتعثران في عاري إلى حبل المشنقة.على أية حال.. ما أحمد الله عليه الآن..في دقائقي الخمس الأخيرة.. أنني لم أقع في خطيئة اللواء جمال حماد.. فلم أنزلق في شرك الكراهية المغرضة لعبد الناصر.. لأسباب شخصية.. كما أنني لم أقع في خطيئة ناصريي المقاهي.. هؤلاء الذين يسحقون عظام الغلابة ليصنعوا منها أصناما للزعيم الخالد.. يحلقون حولها في المقاهي و"البايب" يتدلى من بين شفاههم، فإن عادوا إلى منازلهم.. وهمَّ أي منهم بأداء واجباته الزوجية، يمثل أمام صورة الزعيم التي تتدلى فوق الجدار المواجه للفراش مستأذنًا! وصباحًا ينهش لحم البواب الذي أوصاه به الزعيم خيرًا.. بينما يصعد إلى منصات النضال في المساء ليشدو: مصر يامه يا بهية !وأراها.. تلك الرؤية الموضوعية.. إحدى النعم التي أغدقها سبحانه وتعالى عليْ.. رغم ما تجلبه من مشاكل..ففي بلادي.. إن شجعت الأهلي يبغضك الزمالكاوية..وإن شجعت الزمالك يلعنك الأهلاوية..أما لو أبديت إعجابك بالجميل هنا وهناك.. لو انتقدت النواقص هنا وهناك.. فسوف يتشارك الجميع في كراهيتك..لتجد نفسك وحيدًا..وهذا داء آخر ينخر في عظامنا.. أنيميا الوعي الذي لايقل خطورة عن أنيميا الديموقراطية!!