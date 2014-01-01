روسيا: اتهامات بريطانيا بالتدخل في شئونها محاولة شيطانية

وصفت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اتهامات بريطانيا بتدخل موسكو في شئونها الداخلية محاولة لـ"شيطنة روسيا".وقالت ماتفيينكو - خلال مؤتمر صحفي اليوم-: "بالطبع هذه محاولة أخرى لتشويه صورة روسيا، وفي الوقت نفسه لا يذكرون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولا يقحمونا فيه، لكنهم تذكروا استفتاء عام 2014، أن البريطانيين يحلون مشاكلهم فيما بينهم ولكن على الرغم من ذلك فإن روسيا هي المسؤولة".وأشارت "ماتفيينكو" إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها وليس من الواضح "ما علاقة روسيا بها"، متسائلة "كيف يمكن التعليق على هذا؟ هذا توجه نحو احتواء روسيا"، مؤكدة أن هذه السياسة مفهومة تمامًا "تم تحديد روسيا لإلقاء اللوم عليها بكل شيء".ونشرت لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني، يوم أمس الأول، تقريرا حول التدخل المزعوم لروسيا في السياسة البريطانية، واتهمت روسيا بمحاولة تقويض النظام العالمي من خلال عضويتها في المنظمات الدولية.